عشية الاستشارات.. السفير اللبناني مصطفى أديب المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة

ويشكّل السفير أديب الشخصية التقاطع بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، كما أن رئيس مجلس النواب نبيه لا يمانع تسميته كذلك، وينسحب قبول أديب أيضاً على الوزير جبران باسيل الذي كانت له تجربة مثمرة معه خلال توليه منصب سفير لبنان في ألمانيا.

وكان رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام عقدوا اجتماعًا مساء اليوم ببيت الوسط، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، وقال السنيورة بعد الاجتماع: "اتفقنا على تسمية السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة آملين أن يتم تكليفه بأكبر عدد من الأصوات لتشكيل حكومة تحترم تنفيذ الإصلاحات".

وفي السياق نقلت رويترز عن مصدر سياسي رفيع, قوله إن "حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسًا للحكومة في الاستشارات النيابية غداً".

يذكر أن أديب كان مدير مكتب الرئيس ميقاتي في العام 2011 وعيّن سفيرًا للبنان في ألمانيا في العام 2013 ولا يزال في منصبه، وتشير المعلومات إلى أن "علاقة نجيب بالثنائي الشيعي والجالية الشيعية في ألمانيا وتعد من أكبر الجاليات اللبنانية هناك، توصف بأكثر من جيدة".

وأضافت المعلومات أن "كل الظروف مهيئة غداً لتبنّي تسمية أديب حيث يشكل الخيار الأفضل للجميع ومخرج تسوية للأزمة القائمة التي تعمل الأطراف السياسة في الداخل على حلها".

وانطلاقاً مما تقدّم فإن "الاستشارات غداً تبدأ مع تيار المستقبل الذي سيشكل "البوصلة"، ففي حال عمد الأخير إلى تسمية أديب سيتبعه في ذلك كل من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وذلك بحكم التسوية المبرمة بين كافة المكونات السياسية، والتي تمت بشكل أساسي بين كل من الحريري وميقاتي وبري".

(ز غ)