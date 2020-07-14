اشتداد الصراع بين واشنطن وحلفائها من جهة وبكين ومن يدور في مدارها من جهة أخرى

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى المخاوف الاسرائيلية من الصفقة الصينية-الإيرانية المرتقبة وكذلك الهجوم اللفظي غير المسبوق من واشنطن على بكين وتزايد العنف في أفغانستان.

جيروزاليم بوست: الصفقة الصينية الإيرانية المقترحة أخبار سيئة لإسرائيل

صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية تحدثت عن الصفقة الصينية- الإيرانية وقالت" من الواضح أن حملة "الضغط الأقصى" الأمريكية كان لها تأثير كبير على إيران، لكن التدفق الهائل للاستثمارات الصينية سيقطع شوطًا طويلًا نحو التراجع عنها.

مع عمل إيران والصين على صفقة اقتصادية وأمنية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لمدة 25 عامًا، لدى إسرائيل أسباب عديدة للقلق وحتى الانزعاج.

ولم يؤكد أي من الجانبين علانية أن الوثيقة حقيقية، أو أنها وقّعت عليها، أو أن هناك أي اتفاق من هذا القبيل.

وفي غضون ذلك، هناك نقاش عام في إيران حول ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يكون فخًّا للديون، حيث عارضه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كانت الاتفاقية قيد التنفيذ منذ فترة طويلة - اقترحها الزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة في زيارة إلى طهران في عام 2016 - ومن المرجح أن يتعلق توقيت التقدم الأخير بكون إيران ضعيفة اقتصاديًّا بشكل خاص هذه الأيام.

ووفقًا للمديرة التنفيذية لشركة سيغنال(وهي مؤسسة فكرية تركز على العلاقات الصينية الإسرائيلية) لكاريس ويت،: "يشير هذا إلى النهج الصيني، لتحديد مكان الضعف، ثم البحث بصبر عن طرق للاستفادة منه".

ستستفيد الصين كثيرًا من الصفقة إلى جانب خصم على الغاز عندما تنخفض أسعار الطاقة على أي حال، تتناسب الاتفاقية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية لبناء البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، مع جلب إيران إلى مدار نفوذها.

كما أنها ستدعم العملة الرقمية الصينية الجديدة ""E-RMB كطريقة لتجاوز الأنظمة الأمريكية وتقليل قوة الدولار - وهي طريقة أخرى يمكن أن تضر بها الصفقة بإسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، ستكتسب الصين القوة والنفوذ في إيران، وهي بطاقة دبلوماسية يمكن أن تلعبها فيما يتعلق بالولايات المتحدة وحشد نفوذ أكبر في الخليج".

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة ترفض معظم المطالبات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تطرقت إلى رفض الولايات المتحدة مطالب الصين البحرية، وقالت" يقول بومبيو إن الصين لن يُسمح لها بمعاملة المياه الاستراتيجية على أنها "إمبراطورتيها البحرية"، في تحد مباشر غير معتاد لجهود بكين لفرض سيطرتها على المياه الاستراتيجية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، في بيان أن "ادعاءات بكين بالموارد البحرية عبر معظم بحر الصين الجنوبي غير قانونية تمامًا، وكذلك حملة البلطجة للسيطرة عليها".

وقال بومبيو: "لن يسمح العالم لبكين بمعاملة بحر الصين الجنوبي كإمبراطورتيها البحرية، تقف أمريكا مع حلفائنا في جنوب شرق آسيا وشركائنا في حماية حقوقهم السيادية في الموارد الخارجية بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي".

نيويورك تايمز: طالبان تشن هجومًا كبيرًا، مع اشتداد العنف في شمال أفغانستان

أما صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية فقالت" شنت طالبان هجومًا متواصلًا على مجمع استخباراتي أفغاني في مدينة أيباك يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 60 آخرين، كجزء من موجة دموية من العنف عبر شمال البلاد.

ومع توقف محادثات السلام بين المتمردين والحكومة الأفغانية لشهور، كثفت حركة طالبان هجماتها، وخلقت واحدة من أكثر السنوات دموية في الحرب الطويلة.

وكان مسلحون فجروا يوم الاثنين سيارة مفخخة عند مدخل المقر الإقليمي لمديرية الأمن الوطني الأفغانية في أيباك عاصمة مقاطعة سامانجان على بعد نحو 150 ميلًا شمال غرب كابول.

ويبدو أن هجومًا كبيرًا داخل مدينة ينتهك تفاهمًا بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي وقعت على اتفاق سلام أولي في شباط/فبراير، والذي بموجه تنسحب القوات الأمريكية.

وانتهكت تكتيكات طالبان في الأشهر الأخيرة من تصاعد العنف في الريف دون أن تدعي وقوع العديد من الهجمات، في حين أن المدن نجت إلى حد كبير باستثناء عمليات الاغتيال.

(م ش)