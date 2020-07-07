اشتباكاتٌ عنيفةٌ بينَ القوّات الحكوميّة ومرتزقة تركيّا في إدلب

وأفاد المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان بوقوع استهدافات متبادلة بالرّشاشات الثّقيلة والمتوسّطة، بين القوّات الحكومية من جانب، ومرتزقة تركيا من جانبٍ آخر، على محور فليفل والرويحة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، بأنّ القوات الحكومية نفّذت قصفاً صاروخياً، على بلدتي كنصفرة والبارة وقرية الموزرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقصفت القوات الحكومية أمس أيضاً، مواقع في قرى الفطيرة وسفوهن وفليفل جنوب إدلب، كما حلّقت طائرات روسية بشكلٍ مكثّف في أجواء ريفي حلب الغربيّ وإدلب الجنوبيّ.

(ش ع)