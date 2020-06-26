استهدفت القوات الحكومية بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة بالصورايخ مناطق في الرويحة وبينين وسفوهن وفليفل والحلوبة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن إصابات، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما جرت استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين المرتزقة المدعومة من تركيا من جهة، والقوات الحكومية من جهةٍ أخرى، على محور المنارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ورصد المرصد السوري مساء أمس الخميس، قصفاً مدفعياً نفذته القوات الحكومية، استهدف محاور قريتي الرويحة وبينين ومحيط دير سنبل والبارة في جبل الزاوية، تزامناً مع محاولة تسلل للقوات الحكومية على قرية بينين وذلك لليوم الثالث على التوالي.

(ش ع)