اشتباكات وقصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، بينما شهد محور الصالحية في ريف سراقب شرق إدلب قصفًا متبادلًا بين الطرفين.

وفي سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق محاور في كنصفرة والحلوبة والفطيرة وفليفل وبينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قال، يوم أمس، إن مرتزقة تركيا نفذت قصفًا صاروخيًّا على مواقع قوات حكومة دمشق في جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، في حين استهدفت المرتزقة مواقع قوات الحكومة في محور خربة حاس غرب معرة النعمان ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسط أنباء عن مقتل عنصر من قوات الحكومة.

(ي م)