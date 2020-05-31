اشتباكات وقصف متبادل بين القوات الحكومية والمرتزقة

شهدت مناطق "خفض التصعيد" اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمرتزقة المدعومة من تركيا، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد بعد منتصف ليل السبت -الأحد، تجدد الاشتباكات العنيفة، بين المرتزقة والقوات الحكومية في محاولة تقدم جديدة من الأخيرة في جبل الزاوية.

المرصد أكد أن الاشتباكات ترافقت مع قصف مكثف وعنيف، مما أدى إلى مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

يذكر أن القوات الحكومية صعّدت من هجماتها على المرتزقة خلال الأيام القليلة الفائتة وخاصة في جبل الزاوية، حيث تشهد المنطقة اشتباكات وقصفاً بشكل شبه يومي بين الطرفين.

(ش ع)