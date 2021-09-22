اشتباكات واسعة بين القوات اليمنية والحوثيين وقتلى من الأخيرة

وقالت مصادر عسكرية في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، إن أكثر من 50 حوثيًّا قتلوا وأصيب آخرون، في جبهة العبدية جنوب المحافظة والمشجح والكسارة غربها (المحافظة)، مشيرة إلى أن المدفعية الحكومية تمكنت من تدمير 8 آليات حوثية، بحسب موقع سكاي نيوز.

كذلك نفذت القوات الحكومية كمينًا محكمًا لتجمعات الحوثيين في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وفي محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، إنها أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، في جبهات بيحان والعين، كما تمكنت من تدمير 7 آليات حوثية، قبل انسحابها من مواقعها لتجميع وتركيز قواتها، بالتزامن من وصول تعزيزات كبيرة لمساندتها، وسط حالة استنفار كبيرة بين القبائل لمنع توغل الحوثيين.

في السياق، تضاعفت خسائر الحوثيين في الأرواح والعتاد في محافظات مأرب والبيضاء وصعدة، من جراء شن مقاتلات التحالف غارات جوية على آليات وتجمعات ومواقع حوثية.

أما في الحديدة، شمال غرب اليمن، فأعلنت القوات المشتركة عن إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة للحوثيين غرب مديرية حيس جنوب المحافظة.

وجنوبًا، في حدود محافظتي الضالع ولحج الشمالية والشمالية الغربية، دارت مواجهات تخللتها رشقات مدفعية للقوات الجنوبية والمقاومة على تجمعات حوثية، وسقط فيها قتلى وجرحى منهم، بالتوازي مع التصدي لهجوم حوثي في مديرية مقْبنة بتعز، جنوب غرب اليمن.

(ش ع)