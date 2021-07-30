اشتباكات متقطعة في درعا البلد ووقفة احتجاجية في الحراك تضامناً معها

ووقعت اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر ضمن محاور درعا البلد، بين قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها من جهة ومسلحين محليين من جهة أخرى، وسط استمرار المفاوضات دون التوصل إلى حلول حتى اللحظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل شهدت مدينة الحراك شرقي درعا وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم الجمعة تضامناً مع درعا البلد، فيما أشار المرصد السوري، صباح اليوم، إلى أن حصيلة الخسائر البشرية تواصل ارتفاعها على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال 24 ساعة الفائتة، لتصل أعداد القتلى إلى 28 شخصاً بينهم 5 أطفال.

كما يسود الهدوء الحذر عموم محافظة درعا منذ ساعات وحتى اللحظة، تخلله إطلاق نار واستهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة شمال وشرق درعا.

(د ع)