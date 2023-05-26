اشتباكات متفرقة رغم وقف إطلاق النار في السودان وواشنطن تهدد

على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت الاشتباكات المتفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتبدد الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم، وتزيد من خطر انهيار الاتفاق، حسب شبكة سكاي نيوز العربية.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار السبت الماضي 20 أيار، بعد معارك استمرت خمسة أسابيع في الخرطوم، واندلاع أعمال عنف في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك منطقة دارفور غرب البلاد.

وأدى القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتفاقم الأزمة الإنسانية وإجبار أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

وقالت الخارجية الأميركية إن: "آلية مراقبة وقف إطلاق النار في السودان، رصدت انتهاكات محتملة للاتفاق يوم الأربعاء، تضمنت استخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيّرة".

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأنه: "نشاهد انتهاكات لوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن الانتهاكات "تشمل رصداً لاستخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيّرة، وتقارير موثوقة عن ضربات جوية، واستمرار القتال في قلب الخرطوم، واشتباكات في زالنجي".

واختتم حديثه قائلاً: "نحتفظ بسلطتنا في فرض العقوبات، ولن نتردد في استخدام هذه السلطة، إذا اقتضى الأمر".

وقال سكان إن اشتباكات بين الجانبين اندلعت في الخرطوم وأم درمان المجاورة ومدينة الأبيض الاستراتيجية إلى الجنوب الغربي.

ونشب الصراع في الخرطوم في منتصف نيسان، وأُجبر أكثر من مليون شخص على النزوح داخل السودان، وفرّ 319 ألفاً إلى دول مجاورة.

(د ع)