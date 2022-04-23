اشتباكات مسلحة بين حكومة دمشق والمرتزقة على محور تادف شرق حلب

واندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة، فجر اليوم السبت، بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة، وقوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محاور التماس في مدينة تادف بريف حلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي منتصف شهر نيسان/ أبريل، شهد القسم المحتل من قبل تركيا ومرتزقتها من مدينة تادف في ريف حلب الشرقي، مظاهرة خرج بها نازحو المدينة، رفضاً للمشروع التركي القائم على حفر خندق وساتر مرتفع يفصله عن مناطق سيطرة حكومة دمشق على امتداد خطوط القتال شمال وشرق حلب.

(ل د)