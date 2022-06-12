اشتباكات في مدينة الباب على خلفية اقدام المرتزقة على اغتصاب طفلة

وتفيد الأنباء بنشوب اشتباكات عنيفة بين مهجري مدينة حمص والمجموعات التابعة لهم من جهة ومرتزقة الشرطة العسكرية والشرطة المدنية التابعة للاحتلال التركي.

وبحسب مصادر من داخل المدينة فإن الاشتباكات نشبت على خلفية إقدام أحد عناصر المجموعات المرتزقة على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام.

وفي التفاصيل أقدم المرتزق المدعو مصطفى عبد الرحمن الملقب بـ "غنوم" وهو إعلامي في الفيلق الثالث التابع لمرتزقة الجبهة الشامية، على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام.

وأثارت جريمة الاغتصاب غضب الأهالي وخاصة من أقارب الفتاة وهم من مهجري مدينة حمص، مما أدلى نشوب اشتباكات بين مسحلين من مهجري حمص وأقارب عائلة الطفلة وبين مرتزقة الشرطة العسكرية والشرطة المدنية في مدينة الباب.

وبحسب المعلومات فإن المدينة لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة أسفرت وقوع إصابات.