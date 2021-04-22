وأفاد مراسلنا باستمرار الاشتباكات جنوبي مدينة قامشلو في كل من حي الطي وعلى أطراف مدرسة حلكو جنوبي المدينة، بعد معاودة ميليشيات "الدفاع الوطني" استهداف نقاط قوى الأمن الداخلي على أطراف الحيين.

وأكد مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي تتقدم الآن في حي الطي انطلاقاً من نقاط سيطرتها الأخيرة في الحي في ردها على الهجمات وخرق المليشيات لهدنة وقف إطلاق النار التي توصلت إليها الشرطة العسكرية الروسية بعد تباحثها مع قوى الأمن الداخلي ومليشيات الدفاع الوطني.

وأكدت مصادر عسكرية لمراسلنا بأن قوى الأمن الداخلي وخلال تقدمها في حي الطي ألقت القبض على اثنين من عناصر المليشيات عند محاولتهما الاختباء في أحدى الأقبية.

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ANHA