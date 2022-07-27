اشتباكات في السويداء مستمرة.. وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى إلى نحو 45

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المسلحين المحليين (رجال الكرامة) في السويداء يواصلون حصار منزل "راجي الفلحوط" متزعم مجموعة مسلحة مدعومة من قبل "المخابرات العسكرية" التابعة لقوات لحكومة دمشق، وذلك في بلدة عتيل شمال مدينة السويداء.

كما استمرت الاشتباكات في محيط منزله منذ ليلة أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، مع سماع أصوات انفجارات قوية بين الحين والآخر، ناجمة عن استخدام قذائف صاروخية خلال الاشتباكات الجارية حتى الآن.

وعلى إثر ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى من الطرفين إلى 13 قتيل وأكثر من 30 جريح، والقتلى هم: 9 من مجموعة “راجي الفلحوط”، و4 من المسلحين المحليين المهاجمين ممن هاجموا مقرات لـ”الفلحوط” في بلدتي سليم وعتيل، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطرة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس، إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 10 من المسلحين المحليين ومجموعة "راجي الفلحوط"، جراء الاشتباكات في بلدتي سليم وعتيل بالسويداء.

(ش ع)