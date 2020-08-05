

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة دارت بين مرتزقة تركيا من جهة، والقوات الحكومية من جهةٍ أُخرى على محور قرية “الفطيرة” في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قِبل الأخيرة التسلل نحو مواقع الأولى.

هذا وأسفرت المعارك عن مقتل 3 عناصر من القوات الحكومية، وجرح ثلاثة آخرين، بالإضافة لمقتل عنصرين من المرتزقة.

وفي سياقٍ متصل، حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء الحدود السورية – التركية من مناطق سرمدا والدانا ودير حسان وصولًا إلى مناطق ريف حلب الغربي.

وكان المرصد السوري قد رصد مساء الأمس، قصفًا صاروخيًّا نفذه مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" استهدف تجمعات أسلحة ثقيلة تابعة للقوات الحكومية في محيط كفرنبل في ريف إدلب.

(ش ع)