اشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا بجبل الزاوية

واندلعت اشتباكات، بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، على محور دير سنبل في جبل الزاوية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قتل مواطن وأُصيب آخر، جراء قصف قوات حكومة دمشق بصاروخ كراسنوبول على منزل يقع بين قريتي مشون ومرعيان في ريف إدلب.

كما قصفت قوات الحكومة بالمدفعية الثقيلة قرى الزيارة والقاهرة وقليدين في سهل الغاب في الريف الشمالي الغربي لمدينة حماة قبل منتصف ليل الأحد-الاثنين.

بينما شهدت محاور المنطقة المسماة "خفض التصعيد" يوم أمس، هدوءاً حذراً، تخلله بعض القذائف والاشتباكات على خطوط المواجهات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا.

(د ع)