اشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا على محور البارة بريف إدلب

واندلعت اشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، فجر اليوم، الأربعاء، على محور البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في محاولة تسلل للأولى على مواقع الأخيرة في المنطقة فجر اليوم الأربعاء، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل استهدفت قوات حكومة دمشق، محور فليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الثلاثاء، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات حكومة دمشق إلى مدينة سراقب بريف إدلب، مؤلفة من ما يزيد عن 50 آلية من بينها دبابات وناقلات جند، حيث دخلت عند منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء مدينة سراقب، وجاءت من أماكن متعددة من جبهات إدلب، بحسب المرصد.

(د ع)