اشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بريف إدلب

قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية معارة النعسان بريف إدلب، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة "تحرير الشام" براجمات الصواريخ مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق في مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وقصفت قوات حكومة دمشق أمس قرى فليفل والرويحة وبينين وكفريا بريف إدلب بالمدفعية الثقيلة، كما طال القصف البري محور بسرطون بريف حلب الغربي، فيما استهدف مرتزقة "تحرير الشام" بالمدفعية والصواريخ مواقع وتجمعات الأول في بلدة خان السبل بريف إدلب.

(د ع)