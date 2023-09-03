اشتباكات بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا بريف إدلب

دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "تحرير الشام" على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع غارة للطيران الحربي الروسي على بلدة الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقُتل شخص إثر قصف لقوات حكومة دمشق على بلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي، فيما قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق برصاص مرتزقة "تحرير الشام" على محور كفر تعال بريف حلب الغربي.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر خلفت العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وبذلك، يرتفع إلى 402 تعداد الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، وذلك 243 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات الآنفة الذكر أكثر من 211 شخصاً من مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق.

(د ع)