اشتباكات بين قوات الحكومة ومرتزقة تركيا تسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بوقوع اشتباكات بين مرتزقة تركيا من جهة، وقوات الحكومة من جهةٍ أخرى، على محور حرش بينين في ريف إدلب الجنوبي، في محاولة تقدم من قبل الأخير.

وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، وتمكنت المرتزقة من صد الهجوم في نهاية المطاف، بينما وثق المرصد السوري خسائر بشرية بين الجانبين، حيث قُتل عنصران في قوات الحكومة وأُصيب عدد آخر بجراح، كما أُصيب 4 مرتزقة بجراح أيضًا.

ورصد المرصد السوري، يوم أمس، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات الحكومة على مناطق في بلدة كنصفرة، وقرى سفوهن وكفرعويد والموزرة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت أجواء منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع الروسية.

(ش ع)