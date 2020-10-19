اشتباكات بين مرتزقة تحرير الشام ومجموعة مرتزقة أخرى في إدلب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، باعتقال مرتزقة تحرير الشام لأكثر من 25 مرتزقاً من حراس الدين في كل من مدينة إدلب وبلدة الفوعة بريفها الشرقي.

وعقب ذلك قامت مجموعة مجهولة مسلحة بمهاجمة مقر لمرتزقة تحرير الشام في مدينة إدلب، إذ دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وتسيطر تركيا إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي) على محافظة إدلب، وتتحرك القوات التركية في المنطقة بحماية مرتزقة تحرير الشام.

(ش ع)