اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال والمستوطنين في ناحية جندريسه

أفاد مصدر خاص لوكالتنا بأن اشتباكات عنيفة تدور الآن في ناحية جندريسه بين مرتزقة ما تسمى بالـ (الزنكي) التابع لجيش الاحتلال التركي، ومستوطني الغوطة الشرقية الذين جاء بهم الاحتلال ومرتزقته عقب احتلال عفرين.

المصدر أوضح أن المرتزقة استخدموا الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات، مما أسفر عن وقوع إصابات من الطرفين.

ولم يُعرف إلى الآن سبب هذه الاشتباكات بحسب المصدر.

كما بيّن المصدر أن رتلًا مؤلفًا من عشرات المصفحات لجيش الاحتلال والمرتزقة توجه من مدينة عفرين باتجاه ناحية جندريسه بالتزامن مع استمرار الاشتباكات.

(ف إ)