اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي ومستوطنين في عفرين المحتلة

وأفادت مصادر من داخل عفرين المحتلة، لمراسلنا، أن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل عند دوار كاوا في مركز مدينة عفرين المحتلة.

المصادر التي نقلت للمراسل، أشارت إلى أنها اندلعت بين مرتزقة ما يسمون" جيش الإسلام" التابعين للاحتلال التركي ومستوطنين.

بينما لم يذكر السبب الذي ادى لاندلاعها ، وأن كان هناك قتلى في صفوف الطرفين أم لا.

هذا وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا وخاصة عفرين، حالة فلتان أمني واشتباكات مستمرة ما بين مرتزقة الاحتلال أنفسهم والمستوطنين اللذين جلبوهم.

وتكون اسباب الاشتباك، لخلافات على المسروقات وممتلكات المواطنين التي تم الاستيلاء عليها بعد تهجيرهم.

(ف إ/سـ)

ANHA