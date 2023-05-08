اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في مارع

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باندلاع اشتباكات بين مرتزقة ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي، ومرتزقة فرقة الحمزة ، في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وبحسب المرصد، فإن الاشتباكات اندلعت على أثر هجومٍ لمرتزقة الحمزة على حاجز ما تسمى الشرطة العسكرية، ما أسفر عن إصابة مرتزقين من الأخيرة، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

هذا وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقته حالةً من الفوضى والفلتان الأمني، تتسبب في كثير من الأحيان باشتباكات بينهم، توقع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

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