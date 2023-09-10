اشتباكات بين مجموعات تابعة لقوات دمشق وداعش في دير الزور يخلّف قتلى وجرحى

قتل 9 أشخاص وأصيب 10 آخرين في اشتباكات دارت بين مجموعات من "الدفاع الوطني" و"لواء القدس" التابعون لقوات حكومة دمشق وبين مرتزقة داعش في بادية شولا بريف دير الزور مساء أمس السبت، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحسب المرصد، فإن 6 من القتلى من المجموعات و3 من رعاة الأغنام، وسط معلومات عن اختطاف 5 من رعاة الأغنام.

وحلّقت طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، وفقاً لتوثيقات المرصد 443 قتيلاً، منذ مطلع عام 2023، منهم 27 من مرتزقة داعش قُتلوا في اشتباكات مع قوات حكومة دمشق واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، و256 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، و160 مواطناً.

ووقعت أغلب هذه الهجمات في بادية حمص ودير الزور.

(د ع)