اشتباكات بين مجموعات المرتزقة على جبهات تل تمر

قال مراسل وكالة أنباء "هاوار" في ناحية تل تمر إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل المرتزقة في الريف الشمالي والغربي لناحية تل تمر.

وأشار مراسلنا إلى أن الاشتباكات تجري في هذه الأثناء في قرية المحمودية الواقعة شمال غرب ناحية تل تمر مسافة /9كم/.

ووفق ما أوضحه مصدر خاص لمراسلنا، الاشتباكات امتدت إلى قرية الفيصلية شمال غرب المدينة بمسافة /5كم/

مع استقدامهم للأسلحة الثقيلة وعربات محملة بسلاح الدوشكا.

وبيّن المصدر أن المرتزقة الموجودون هناك هم كل من مرتزقة السلطان مراد ومرتزقة الحمزات وعدة مجموعات أخرى لم يتم التأكد منها بعد.

هذا ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، دون ورود معلومات في حجم الخسائر في صفوف المرتزقة.

(د أ/هـ ن)

ANHA