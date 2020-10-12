وتبادلت القوات الحكومية السورية ومرتزقة تركيا الاستهدافات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة على محور مرناز في ريف حلب الغربي، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، جددت قوات الحكومة قصفها البري على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن إصابات.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مرتزقة "تحرير الشام"، استهدفت آلة حفر “تركس” لقوات الحكومة، على محور مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، ما أدى إلى تدميره.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات الحكومة، مواقع المرتزقة في قرية مجازر بريف إدلب التي توجد فيها نقطة عسكرية لقوات الاحتلال التركي، حيث سقطت عدة قذائف في محيطها.

(ش ع)