اشتباكات بين القوات العراقية ومحتجين جنوب العراق

اندلعت يوم أمس الثلاثاء، اشتباكات في موقع بين مرقدي الإمام الحسين والإمام العباس في كربلاء فيما شق الآلاف طريقهم إلى المدينة لإقامة أربعينية الحسين.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن عنصرين عراقيين إصابة ما لا يقل عن 50 شخصًا في الاشتباكات المندلعة عند دخول مجموعة من الزوار من مناطق أخرى في جنوب العراق منطقة الزيارة الفاصلة بين المرقدين.

واتهم ناشطون عناصر تابعين للصدر بالتعدي على المحتجين، فيما علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر تغريدة على تويتر قائلًا: "عمد بعض المندسين بين صفوف ما يسمى (بثورة تشرين) ممن لهم أفكار منحرفة أو ميولات داعشية أو بعثية وبمعية بعض المخربين من هنا وهناك، إلى استغلال المناسبات الدينية في كربلاء وتجييرها لمصالحهم الضيقة ولأفكارهم المنحرفة بل ولعلها معادية للدين والوطن، لذا على القوات الأمنية حماية المقدسات فإنها بداية فتنة يخططون لها بدعم خارجي مشبوه، وعلى باقي الثوار الصالحين التبرؤ منهم، وإذا لم يتحقق الأمران فإني مضطر للتدخل بطريقتي الخاصة والعلنية".

إلى هذا أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي بيانًا بيّنت فيه أن "بعض المندسين افتعلوا احتكاكًا من خلال استخدام الحجر ورميها باتجاه القوة الأمنية المكلفة بحماية الزائرين، وجرى التعامل الفوري والمسؤول معهم ومنعهم مِن احداث بلبلة بمخالفة الإجراءات الأمنية".

ويذكر أن العراق شهد في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019 احتجاجات شاسعة عمت محافظات العراق كافة، راح ضحيتها حوالي 500 شخصًا.

وتعد "أربعينية الحسين" اليوم الذي يوافق مرور 40 يومًا على مقتل "الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب" في معركة كربلاء على يد جيش عبيد الله بن زياد، يُحتفل به في العالم في كل عام عند الشيعة لإحياء ذكرى الحسين وأهل بيته وأصحابه، ويعتبر أهم المناسبات عند الشيعة حيث تخرج مواكب العزاء في مثل هذا اليوم ويتوافد مئات الآلاف من الشيعة من أنحاء العالم كافة إلى أرض كربلاء لزيارة قبر الحسين.

(س ر)