اشتباكات بريف حلب وتعزيزات تركية مستمرة تسبق المباحثات مع روسيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مرتزقة تركيا استهدفوا سيارة عسكرية لقوات الحكومة السورية على محور العنكاوي في ريف حماة الشمال الغربي.

واكد المرصد أن اشتباكات اندلعت بين الطرفين بالرشاشات الثقيلة في بلدة كفرعمة بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، "استهداف قوات النظام المتمركزة في ريف حلب الغربي سيارات عسكرية تركية كانت بالقرب من الفوج 46 في منطقة الأتارب بالرشاشات الثقيلة".

ودخل يوم أمس رتل للاحتلال التركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، تضمن نحو 50 آلية عسكرية، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 650 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وتعقد روسيا وتركيا اليوم اجتماع جديد على مستوى الخبراء بشأن الوضع في إدلب, وذلك بعد إعلان الطرفين التوصل لاتفاق و قف إطلاق للنار في المنطقة.

(آ س)