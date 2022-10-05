اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين المرتزقة وحكومة دمشق على محاور ريف حلب الغربي

تسلل مجموعة من مرتزقة ما تسمى "كتيبة الانغماسيين" في لواء عمر بن الخطاب التابع لمرتزقة ما تسمى تحرير الشام، صباح اليوم، نحو نقاط قوات حكومة دمشق قرب الفوج 46 في ريف حلب الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات عنيفة على محور الفوج 46 وكفر حلب وميزناز بريف حلب الغربي، لمدة ساعتين، وسط قصف واستهدافات متبادلة بين مرتزقة ما تسمى "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، مما أدى إلى إصابة مواطن في قرية كفر عمة بريف حلب الغربي كحصيلة أولية.

وأمس، نفذت طائرة حربية روسية غارات استهدفت تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت قوات حكومة دمشق بالقذائف المدفعية، خطوط إمداد المرتزقة لمحور كبانة، وقريتي حلوز والعالية بريف جسر الشغور.

(ل د)