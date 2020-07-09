اشتباكات عنيفة في إدلب والقوات الحكومية تقصف عدة مناطق

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم، اشتباكات على محور الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

هذا وقصفت القوات الحكومية مناطق في سفوهن وفليفل والفطيرة جنوبي إدلب، ومحيط المنارة في سهل الغاب.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من مرتزقة "الجبهة الوطنية" جراء استهدافه بصاروخ موجه من قِبل القوات الحكومية أثناء عمله بالتدشيم في محيط الفوج “46” في ريف حلب الغربي، وشهدت مدينة إدلب تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وقصفت مرتزقة تركيا أمس، مواقع للقوات الحكومية في كفر نبل بريف إدلب الجنوبي وقرية شورلين بجبل شحشبو، وفي هذا السياق قُتل أحد عناصر القوات الحكومية جراء استهدافه برصاص قناصات من قِبل مرتزقة تركيا في محور الرويحة.

(ش ع)