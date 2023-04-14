اشتباكات عنيفة بين قوات دمشق والمرتزقة قبيل اجتماع جدة

هاجم مرتزقة "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق في محور السرمانية غربي حماة، واندلع على إثره اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الهجوم الذي نفذه مرتزقة "الفتح المبين" تسبب بمقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق.

على صعيد متصل، قتل عنصران من قوات حكومة دمشق وأصيب ثالث بجروح بليغة قنصاً على يد مرتزقة "الفتح المبين"، أحدهما على محور "الفوج 46" بريف حلب الغربي، والآخر على جبهة موخص في ريف إدلب الجنوبي.

ويأتي هذا التصعيد، قبيل اجتماع جدة، والذي سيجمع دول مجلس التعاون الخليجي وتشارك فيه أيضاً مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية.

(د ع)