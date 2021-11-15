اشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا في مدينة الباب إثر خلاف على طرق التهريب

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات قوية اليوم بين مرتزقة "الجبهة الشامية وأحرار الشام" في مدينة الباب على إثر خلافات حول تهريب مواد غذائية وسيارات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حكومة دمشق في قرى العجيمي والبويهج بريف الباب شرقي حلب.

فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مشادات كلامية وقعت بين عناصر من مرتزقة تتبع إلى أحرار الشام بقيادة المدعو “أبو عدي” وعناصر من مرتزقة الجبهة الشامية، على إثر قيام عناصر الأخير باستطلاع الطرق المؤدية إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق دون التنسـيق مع مرتزقة أحرار الشام، الأمر الذي اعتبره الأخير تعدياً على مناطق نفوذها، لتقدم على اعتقال مرتزقة الجبهة الشامية وسط تبادل الطرفين الشتائم ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، وسط استقدام الطرفين تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة الباب شرقي حلب.