اشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا في كل من عفرين وكري سبي المحتلتين

أفادت مصادر من عفرين المحتلة، بنشوب اقتتال بين المجموعات المرتزقة المتمركزين في قرية ميدانكي التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة. وأشار المصدر إن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتين من مرتزقة "فيلق الشام" التابعة للاحتلال التركي وسط استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والرشاشة.

وأرجع المصدر أسباب الاقتتال بين المجموعتين إلى خلافهما على تقاسم المسروقات والإتاوات التي فرضوها على الأهالي.

ومن جهة أخرى أكد مصدر أن القيادي في مرتزقة "صقور الشمال" المدعو (أحمد كويان) فرض إتاوة على أصحاب حقول الزيتون نسبة 10 بالمئة وأصحاب المعاصر 35 بالمئة، في قرية كمروك التابعة لناحية موباتا.

وفي نفس السياق اندلعت اشتباك منذ عصر اليوم بين مرتزقة "الجبهة الشامية" من جهة و"كتيبة القادسية" من جهة أخرى، في مدينة كري سبي المحتلة، وذلك بسبب فرض الأولى سيطرتها على صوامع حبوب الصخرات.

واضاف مصدر محلي بأن الاشتباك بدأت بعد اعتقال عدد من عناصر مرتزقة "كتيبة القادسية" في بلدة حمام التركمان ومداهمة مجموعة من مرتزقة "الجبهة الشامية" لاحد مقرات "كتيبة القادسية" في قرية ام عظام التابعة لبلدة العلي باجلية في الريف الجنوبي لمقاطعة كري سبي بهدف اعتقال قائد الكتيبة المدعو أبو جهاد.

ولفت المصدر بأنه أصيب خلال هذه الاشتباكات مدني يدعى نبيل شحاذة وهو من اهالي الشركراك.

وبين المصدر بأن مركز حبوب الصخرات الواقع ٥ كيلو متر شمال قرية الشركراك تسيطر عليه حالياً مرتزقة ماتمسى "كتيبة القادسية".

(ف إ/ل)

ANHA