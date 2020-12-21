اشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا في إعزاز وعفرين المحتلتين

وأفادت مصادر محلية لوكالتنا باندلاع اشتباكات بين مرتزقة الشرطة العسكرية ومرتزقة لواء عاصفة الشمال وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء يوم الاثنين 21 كانون الأول إثر خلافات على المسروقات.

ووفقاً للمصدر أن الطرفين استخدما الأسلحة الرشاشة المتوسطة والقنابل اليدوية بشارع سوق الخضرة وسط المدينة، وأسفر عن الاشتباكات سقوط 5 جرحى على الأقل عرف منهم الأخوة "هاني البري وأحمد البري وأيهم البري" وهم عناصر ضمن مرتزقة لواء عاصفة الشمال، فيما لم تعرف هوية باقي الجرحى بعد والذين نقلوا إلى المشافي ووصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وفي السياق نفسه اندلع اقتتال عنيف في قرية جولاقا بناحية جندريسه في مقاطعة عفرين بين مرتزقة فرقة الحمزة وأحرار الشام، على خلفية اعتقال مرتزقة الحمزات لعنصر من أحرار الشرقية والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

هذا ولاتزال الناحية تشهد اشتباكات متقطعة وسط تحشيد الطرفين لمرتزقتهم.

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ANHA