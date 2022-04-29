اشتباكات عنيفة بين مرتزقة داعش وقوات دمشق في جبل البشري بين باديتي دير الزور والرقة

واندلعت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى، بين مرتزقة داعش من جهة وقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة أُخرى في منطقة جبل البشري على الحدود الإدارية بين باديتي دير الزور والرقة.

ويأتي ذلك إثر هجوم عنيف نفذته خلايا مرتزقة داعش بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها في المنطقة، وسط معلومات مؤكدة تفيد بسقوط نحو 12 جريحاً من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها بعضهم جراحه خطرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(د ع)