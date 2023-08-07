اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي في مناطق جرابلس وإعزار والباب وعفرين المحتلة، أمس الأحد، ولا تزال مستمرة حتى إعداد هذا الخبر، حسب مصادر من المناطق المحتلة.

تأتي هذه الاشتباكات عقب مقتل المتزعم في مرتزقة "الفرقة التاسعة" التابعة للاحتلال التركي، المدعو (محمود عشوري أبو عرب) على يد مرتزقة "جيش النخبة" التابع لجيش الاحتلال التركي، في مدينة جرابلس المحتلة.

وأفادت المصادر بإرسال مرتزقة "الفرقة التاسعة" حشود عسكرية إلى مدخل مدينة عفرين على طريق عفرين – إعزاز، وأغلقت الطرقات ونشرت سيارات دفع رباعي مزودة بأسلحة رشاشة، وبدأت بتفتيش دقيق للسيارات العسكرية بحثاً عن مرتزقة "جيش النخبة".

وأضافت أن "الفرقة التاسعة" أمهلت مرتزقة "الشرطة العسكرية" مدة 24 ساعة لتسليم المتورطين بقتل المتزعم المقتول، مهددة بالهجوم على مقرات مرتزقة "جيش النخبة" في مدينتي جرابلس وعفرين المحتلتين.

وتشهد المناطق السورية المحتلة من قبل الاحتلال التركي، حالة مستمرة من الفلتان الأمني والفوضى، وسط استمرار الجرائم على اختلافها بحق السكان الأصليين لهذه المناطق، ناهيك عن عمليات تغيير ديمغرافيتها ومعالمها وتدمير تاريخها ونهب آثارها وثرواتها.

(ج س/ س ر)

ANHA