اشتباكات عنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي في 3 مناطق محتلة

أفادت مصادر من المناطق المحتلة، باندلاع اشتباكات عنيفة صباح اليوم، بين مرتزقة الاحتلال التركي، استخدم فيها المرتزقة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في إعزاز والباب ومارع المحتلة، وذلك بذريعة ملاحقة تجار المخدرات.

تزامنت الاشتباكات التي لا تزال مستمرة، مع مداهمة المنازل، حسب المصادر التي أكدت أيضاً أن هذه الاشتباكات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة والسكان في تلك المناطق.

وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا في الشمال السوري، حالة من الاقتتال والفوضى؛ نتيجة جرائم القتل والخطف والسلب والنهب والانتشار الكبير للمواد المخدرة والترويج لها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، حيث أصبحت المناطق المحتلة بؤرة تنتشر منها المخدرات إلى المناطق السورية الأخرى.

على صعيد آخر، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي وما تسمى المجالس المحلية، على ممارسة الضغط على السكان وإزالة البسطات في الأسواق ومنعهم من بيع المواد الغذائية، الأمر الذي شكل سخطاً واسعاً في مدينتي الباب ومارع المحتلتين.

(ج س/ س ر)

ANHA