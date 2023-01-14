شن مرتزقة "تحرير الشام" هجوماً؛ استهدف مواقع لقوات حكومة دمشق على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكثف مرتزقة "تحرير الشام" خلال الآونة الأخيرة من هجماتهم على مواقع قوات حكومة دمشق على عدة محاور ضمن منطقة "خفض التصعيد"؛ رفضاً للتقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

وكانت مواقع قوات دمشق، قد تعرضت 11 من الشهر الجاري لـ 3 هجمات بريفي حلب وإدلب، اثنان منهما نفذها مرتزقة "تحرير الشام" والثالثة لمرتزقة "أحرار الشام" أدى إلى مقتل 12 عنصراً من قوات حكومة دمشق و3 من مرتزقة "تحرير الشام"، وإصابة 23 آخرين من الطرفين.

(د ع)