وأفادت مصادر محلية من المنطقة لوكالتنا بأن اشتباكات عنيفة اندلعت عصر اليوم الأربعاء بين مرتزقة "الجبهة الشامية ومرتزقة الحمزات" التابعتين للاحتلال التركي في قرية التفريعة التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المصدر أن مرتزقة الجبهة الشامة أخرجوا مرتزقة الحمزات من القرية التي تعتبر استراتيجية لوقوعها بالقرب من خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة السورية وتعتبر أفضل منفذ للتهريب ما بين مناطق المحتلة ومناطق الحكومة السورية.

وأكد المصدر أنه وخلال الاشتباكات دمر مرتزقة الجبهة الشامية سيارة عسكرية تحمل سلاح دوشكا تابعة لمرتزقة الحمزات.

هذا ومازال التوتر والاشتباكات المتقطعة مستمرة في المنطقة بين المرتزقة.

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ANHA