اشتباكات عنيفة بين مجموعات محلية وقوات دمشق بريف درعا

قصفت قوات دمشق بالمضادات الأرضية الأحياء الجنوبية بمدينة طفس بريف درعا الغربي، تزامناً مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات دمشق ومجموعات محلية، ما أدى إلى نزوح الأهالي من منطقة الاشتباكات، دون تسجيل خسائر بشرية، حسب المرصد السوري.

كما قصفت مسيّرة تابعة لقوات دمشق منزل متزعم ضمن مجموعات مسلحة يدعى "أياد الغانم"، في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، حيث استهدفت محيط المنزل، دون تسجيل خسائر بشرية.

ووفقاً لشبكة درعا 24 المعنية بمتابعة الأوضاع في درعا، فإن الأجهزة الأمنية التابعة لقوات دمشق والفرقة الرابعة سبق وأن طالبت بترحيل المتزعم، لا سيما بعد مشاركته في اقتحام المنطقة الغربية بدرعا خلال عام 2021.

وفي سياق متصل، تم استهداف المركز الثقافي في مدينة جاسم في الريف الشمالي من درعا، بقذيفة RBG من قِبل مجهولين، وتبع ذلك إطلاق نار كثيف، حسب موقع درعا 24.

وأشار الموقع إلى أن المركز الثقافي حوّلته قوات دمشق إلى مقر عسكري، تتمركز فيه قوات تابعة لجهاز الأمن العسكري.

(م ش)