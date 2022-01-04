اشتباكات عنيفة بين داعش وقوات الفرقة الرابعة.. وغارات روسيا تستهدف مواقع الأولى

ونشبت فجر الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مرتزقة داعش من جهة، وقوات تابعة للفرقة الرابعة من جهة أخرى على محور “الشولا – السخنة” في البادية السورية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين نفذ الطيران الروسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ضربات جوية على مواقع داعش في بادية السخنة شرق حمص، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ونفذت مرتزقة داعش يوم أمس، كميناً جديداً بعناصر قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في البادية السورية، حيث استهدف الكمين رتلاً عسكرياً مؤلفاً من عدة آليات، وذلك ضمن قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور الشرقية، في مناطق محطات ضخ النفط “T2،T3″، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية، حيث تسبب الكمين الذي جرى بالأسلحة الرشاشة بمقتل 9 عناصر من قوات حكومة دمشق والفيلق الخامس ومجموعات أخرى، وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.

(ل د)