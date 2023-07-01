اشتباك بين مجموعتين تتبعان لقوات حكومة دمشق في درعا

وأفاد المرصد السوري لحقوقِ الإنسان بأن اشتباكاتٍ دارت بين مجموعتين مَحليتين تتبعان للمخابرات العسكرية، التابعةِ لقوات حكومة دمشق في مدينة نوى بريف درعا الغربي، ما أسفر عن إصابة 3عناصر.

وبحسب المَرصد فإن الاشتباكَ جاء إثرِ خلافٍ بين المجموعتين ، ليتطوّر بعدها لاشتباكٍ مسلّح، إذ استقدم الطرفانِ تعزيزاتٍ عسكريةً بالتزامن مع إغلاق الطرقات في المدينة، وسط حالةٍ من الخوف والذعر بين المدنيين في المنطقة.

يأتي ذلك، في ظل عجز حكومة دمشق عن ضبط حالةِ الفلتان الأمني والفوضى، المنتشرةِ في كافة مناطق سيطرتها، وعلى وجه الخصوص المُحافظات الجنوبية.

(سـ)