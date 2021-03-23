عشرة قتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأمريكية

أعلنت الشرطة مقتل عشرة أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح أطلق النار في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، بحسب وكالة فرانس بريس.

وأفادت ماريس هيرولد رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي إنّ "10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم أحد عناصرنا الذي لبّى نداء الاستغاثة - لقد كان أول من وصل إلى مكان الحادث - وقد قُتل جرّاء إصابته بالرصاص".

ووفقًا للسلطات فإنّ مسلّحًا أطلق النار في سوبرماركت "كينغ سوبرز" في المدينة الواقعة على بُعد 50 كم من دنفر عاصمة الولاية، قبل أن تعتقله الشرطة.

(م ش)