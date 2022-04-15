وقال مسؤولون أمنيون، الجمعة، إن "عشرة من مقاتلي القاعدة المسجونين فروا من سجن في محافظة حضرموت شرق اليمن"، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

و"حدث شجار بين السجناء في وقت متأخر من يوم الخميس في سجن في مدينة سيئون، مما أجبر الحراس على التدخل. لكن عندما فعلوا ذلك، تغلب عليهم السجناء، واستولوا على بنادق الكلاشينكوف الخاصة بهم وربطوا أيديهم قبل الهروب"، على حد قول مسؤولي السجن.

وأضافوا أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السجناء يجب أن يكونوا قد نسقوا تحركهم مع حراس السجن الذين تعاونوا، وكذلك مع مسلحين آخرين من الخارج".

لطالما اعتبرت القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومقرها اليمن الفرع الأكثر خطورة للشبكة العالمية، وحاولت شن هجمات على الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إنه تم نشر قائمة بأسماء الهاربين على وسائل التواصل الافتراضي للمساعدة في المطاردة.

(م ش)