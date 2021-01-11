أشرف أبو الهول: توقعات مرتقبة بخفض مستوى العلاقات القطرية مع تركيا وإيران

جاء ذلك خلال لقاء أجرته وكالتنا مع الكاتب ومدير تحرير جريدة الأهرام المصرية أشرف أبو الهول، حول مصالحة دول الرباعي مع قطر، والسيناريوهات المحتملة في حال عدم التزام قطر ببنود الاتفاق.

قال الكاتب الصحفي المصري أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن الحكم على مدة نجاح أو فشل اتفاق المصالحة بين الرباعي العربي المؤلف من مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر، والذي أُبرم خلال قمة "العلا" في السعودية في الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، لا يمكن أن يتم بهذه السرعة لسببيين.

'شروط أساسية على قطر تنفيذها'

وأضاف: "السبب الأول يتمثل في أن هناك شروط أساسية يحتاج تنفيذها إلى وقت مثل تخفيض مستوى العلاقات بين قطر وكل من إيران وتركيا وإبعاد الإخوان المسلمين عن مراكز التأثير والإعلام القطري، والثاني لأن دولة مثل مصر أو الإمارات لديهما تجارب سابقة مع قطر في مسألة التراجع عن تنفيذ الاتفاقات، وبالتالي لابد من إعادة بناء الثقة مع الدوحة من خلال الالتزام بما يتم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق بإمكانية مراجعة قطر لمستوى علاقاتها مع كل من إيران وتركيا أشار أشرف أبو الهول إلى أن الأمر وارد بشدة، خاصة وأن هناك تصعيد واضح بين واشنطن وكل من طهران وأنقرة سواء في ظل إدارة ترامب أو حتى بايدن.

وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام أن أميركا لن تقبل باستمرار العلاقات الوثيقة بين الدوحة والدولتين خاصة إيران التي استفادت اقتصاديًّا من مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، مشيرًا إلى أن أي إدارة أميركية لن تقبل أن يكون هناك وجود إيراني ملحوظ في دولة تضم أكبر قواعدها العسكرية خارج الولايات المتحدة (قاعدة العديدة)، ولذا فالمتوقع أن تبدأ الدوحة تخفيض مستوى علاقاتها الاقتصادية مع طهران خاصة مع إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية مع السعودية، وأيضًا سيتم تخفيف الوجود العسكري التركي في قطر وتقليص الدعم المقدم للاقتصاد التركي.

'إبعاد الإخوان من الأراضي القطرية'

وتوقع أبو الهول أن تعمل الدوحة تدريجيًّا على إبعاد الإخوان من أراضيها، وذلك لرغبتها في الإبقاء على المصالحة مع الرباعي العربي خاصة مع تنظيم كأس العالم لكرة القدم في نهاية عام ٢٠٢٢ والذي تريده أن يخرج في أبهى صورة.

ورجح الكاتب الصحفي المصري ومدير تحرير الجريدة أشرف أبو الهول أن هناك احتمال كبير أن تكون دول الرباعي قد تخلت عن بعض شروطها خاصة ما يتعلق بإغلاق قناة الجزيرة مقابل توقف القناة عن حملاتها العدائية وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول الرباعي ودمج بعض الشروط الأخرى أو تنفيذها على مدة زمنية كبيرة، ولذلك لم يتم نشر تفاصيل اتفاق المصالحة بعد.

(آ س)

ANHA