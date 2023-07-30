عشرات القتلى في تفجير انتحاري شمال غرب باكستان

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن التفجير استهدف حزب جمعية علماء الإسلام، أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي ويتزعمه رجل دين نافذ.

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

ونقلت "فرانس برس" عن وزير الصحة في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور "يمكنني ان أؤكد أن في المستشفى 39 جثة إضافة إلى 123 جريحا من بينهم 17 حالتهم خطيرة".

وأضاف "كان هجوما انتحاريا. فجر المهاجم نفسه على مسافة قريبة من المنصة".

وأظهرت مشاهد من مكان التفجير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جثثا ممددة في أنحاء موقع الانفجار، فيما كان متطوعون يساعدون على نقل المصابين المضرجين بالدماء إلى سيارات إسعاف.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.