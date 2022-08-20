عشرات المتظاهرين في جل آغا يؤكدون صمودهم في وجه القتل والتهجير

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي وجرائمه، خرجت مكونات ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة، مؤكدة وقوفها ومساندتها لقواتها العسكرية في وجه الاحتلال التركي.

المظاهرة بدأت من ساحة الكراج الكائنة وسط الناحية، لتجوب السوق المركزي، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

ورفع الأهالي صور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير"، "تحت شعار الفاشية التركية هي تهديد للأمن العالمي، فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب"، بالإضافة إلى صور الأطفال الذين استشهدوا خلال قصف دولة الاحتلال التركي.

توقفت المسيرة عند دوار الشهيد معصوم، وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، لتلقي بعدها عضوة مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، نزهة سيف الدين، كلمة أشارت من خلالها إلى أن الدولة التركية تستهدف إرادة مكونات المنطقة وتهدف إلى كسر عزيمتها في المطالبة بحريتها والعيش بكرامة وديمقراطية.

في إشارة منها إلى اجتماع سوتشي ومخرجاته المعادية لشعوب شمال وشرق سوريا، قالت نزهة سيف الدين إن المخططات الاستعمارية تستمر في معاداة شعب المنطقة.

مؤكدة أن الهدف من هذه المخططات هو ضرب مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا واحتلال الأراضي السورية، ودعت حكومة دمشق إلى الحوار مع الإدارة الذاتية لأنها هي من حمت المنطقة من الانقسام والاحتلال لا الدولة التركية.

كما ألقى قهرمان حمي كلمة باسم مجلس ناحية جل آغا، أوضح من خلالها أن الدولة التركية صعّدت من هجماتها على المنطقة عبر طائراتها المسيّرة والقذائف الصاروخية، لافتاً إلى استهداف الاحتلال مركز مدينة كوباني وسط صمت دولي وإقليمي، ما يؤكد شراكتها في هذه الهجمات على شعب شمال وشرق سوريا.

وأكد قهرمان حمي أن شعب شمال وشرق سوريا يساند ويقف يداً بيد مع القوات العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية التي عمادها أبناء وبنات المنطقة في وجه الاحتلال التركي وسياساته القذرة.

(س ر)

ANHA