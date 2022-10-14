عشرات الحقوقيين: من مهام مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إخراج الاحتلال التركي من المناطق المحتلة

ونظمت، اليوم، لجنة مهجري منطقة سري كانيه، ندوة حوارية قانونية، في اليوم الـسابع والأخير ضمن الحملة التي اطلقوها تحت شعار، " العودة الآمنة حق مشروع"، لحقوقيين ومحامين من مدينة سري كانيه وريفها، لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا، بما فيها منطقة سري كانيه، والتركيز على دور الحقوقيين والمحامين في التعامل مع القضية.

وحضر الندوة القانونية، التي نظمت في مركز حماية المجتمع الواقع في مخيم سري كانيه بحي الطلائع في مدينة الحسكة، العشرات من المحامين والقضاة والحقوقيين، بالإضافة إلى العشرات من المهجرين القاطنين ضمن المخيم.

وأديرت الندوة من قبل الناطق باسم لجنة مهجري منطقة سري كانيه، محمود جميل، والقاضيان في ديوان العدالة الاجتماعية في بمدينة الحسكة، كثيرة نعمة ومحمد الملي.

الندوة القانونية، بدأت بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها كلمة الناطق باسم لجنة مهجري سري كانيه، محمود جميل.

وسلط جميل، الضوء، على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها، بحق السكان الأصليين والتي ترتقي إلى جرائم إبادة الجماعية، كما سلط الضوء على أمكانية وكيفية رفع الدعاوي بحق الجناة أمام المحاكم الدولية.

وتخلل الندوة نقاش موسع بين الحقوقيين، أبدوا فيه آرائهم في الإطار القانوني، وأشاروا بأن من مهام الأمم المتحددة ومجلس الأمن الدولي إخراج الاحتلال التركي من المناطق المحتلة، وأكدوا بأن أي انتهاك من قبل أي دولة فيما يخص بالسلم والأمن الدولي يستوجب المسؤولية القانونية، وفق القانون الدولي.

ونوه الحقوقيين من خلال مشاركتهم، إلى أن دخول دولة الاحتلال التركية، دون أي تنسيق واتفاق مع أي جهة من حكومة دمشق، يشكل احتلالاً، " تركيا هي دولة محتلة واجتازت الحدود بدون أي أذن سواءً من شعوب المنطقة أو حتى من السيادة السورية".

واختتمت الندوة الحوارية القانونية، بإدلاء بياناً إلى الرأي العام، من قبل المحامين والقضاة والحقوقيين.

وقرئ البيان باللغتين، العربية من قبل القاضية في ديوان العدالة الاجتماعية بمدينة الحسكة، كثيرة نعمة، والكردية من قبل عضو لجنة مهجري سري كانيه محمد حاجو.

وجاء فيه:

" بعد مرور ثلاث سنوات على الذكرى الأليمة لاحتلال منطقتي سري كانيه /رأس العين و كري سبي /تل أبيض عبرَ عملية عسكرية للمحتل التركي ومرتزقته بتواطؤ من بعض جهات دولية وإقليمة، والتي نتجت عنها احتلال المدينتين وأريافهما وتهجير السكان الأصليين بقوة السلاح والإرهاب المنظم.

أطلقت لجنة مهجري سري كانيه/ رأس العين /رش عينو ،حملة من الفعاليات والنشاطات وإصدار بيانات وتقارير رسمية تندد بالعدوان التركي ، تحت عنون (العودة الآمنة حق مشروع)وذلك عبر مؤتمر صحفي في مخيم واشوكاني بالحسكة، بدءاً من تاريخ 8/10/2022 ولغاية اليوم، بحضور وسائل الاعلام وإداريي اللجنة وبعض أهالينا المهجرين.

والآن نعرض سلسلة الفعاليات والنشاطات التي قمنا بها خلال أسبوع من الزمن :

اليوم الأول :

عقد مؤتمر صحفي وقراءة بيان باللغات(الكردي والعربية والسريانية )،كذلك إعلان حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية خلال ثلاث سنوات من الاحتلال بالأرقام والنسب التي وثقت رسمياً ،وبحضور وسائل الاعلام.

اليوم الثاني :

إطلاق هاشتاغ باسم اللجنة تحت عنوان (العودة الآمنة حق مشروع ) باللغتين الكردية والعربية.

إقامة ندوة حوارية للمهجرين في مخيم واشوكاني تحت عنوان" سري كانيه قبل وبعد الاحتلال" بحضور العشرات من المهجرين ووسائل الإعلام.

اليوم الثالث:

تم تشكيل عدة لجان لزيارة مجالس عوائل الشهداء في المخيمات ،والعديد من ذوي عائلات الشهداء و المفقودين والأسرى داخل المخيمات وخارجها والاستماع إليهم .

اليوم الرابع :

عقد ندوة حوارية موسعة للمهجرين تحت عنوان" العودة الآمنة حق مشروع "في مخيم سري كانيه /طلائع بمشاركة العشرات من المهجرين والإداريين والاستماع إلى مطالهم ومعاناتهم .

اليوم الخامس :

تم تشكيل وفدين منفصلين من أعضاء اللجنة لتسليم مذكرات احتجاج إلى الإدارة الروسية عن طريق دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا .

ومذكرة أخرى إلى ممثلية التحالف ضد داعش بالحسكة واللقاء مع المبعوث الامريكي .

كذلك تسليم رسالة إلى دائرة العلاقات الخارجية لرفع مستوى التنسيق للعمل معاً وتسهيل مشاركة أعضاء اللجنة في المحافل والمؤتمرات الدولية ،لنقل الواقع على الأرض وحال المهجرين عبر التقارير الرسمية والأدلة القاطعة والتوثيق ،و نقل معاناة ومطالب المهجرين لهم.

اليوم السادس :

تشكيل عدة وفود لزيارة المهجرين ،حيث زارت هذه الوفود المهجرين في المخيمات وخارجها ومراكز الإيواء والقاطنين في القرى والمدن والاستماع إليهم لمعاناتهم وكيفية إيجاد حلول لتلك المشاكل مع الجهات المعنية في الإدارة الذاتية .

اليوم السابع :

عقد جلسة حوارية موسعة للمحامين والقضاة والقانونيين لمناقشة وضع الاحتلال قانونيا وكيفية التعاطي مع هذا الملف بعد تدويله، ومناقشة الحالة القانونية وضرورة إقامة الدعاوى على المحتل ومرتزقته في المحاكم الوطنية والدولية كذلك الجهات المتواطئة والشريكة معه .

من هنا نحن في لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين /رش عينو ،إذ نعلن إنتهاء حملة" العودة الآمنة حق مشروع" التي أطلقناها واستمرت لمدة أسبوع متواصل من النشاطات والفعاليات تنديداً بجرائم المحتل ومرتزقته،وفي الوقت نفسه نؤكد لشعبنا المهجر بأننا لن ندخر جهداً للدفاع عنه بشتى الوسائل(السياسية- الدبلوماسية -القانونية ) وغيرها دون ترددٍ وتراخٍ بغية عودة آمنة وكريمة لشعبنا المقاوم في المخيمات وخارجها إلى قراهم ومدنهم دون احتلال.

وتكثيف الجهود الدبلوماسية مع جميع القوى الخارجية (الرسمية والشعبية) والمنظمات العالمية والقوى الديمقراطية في الداخل لإرغام المحتل التركي على الانسحاب من جميع المناطق المحتلة التي باتت مسرحاً لارتكاب المجازر والإبادة الجماعية عبر إتباع سياسة التهجير والتتريك .

كما نُحمِل المجتمع الدولي مسؤولية ماحل بشعبنا نتيجة العدوان التركي، وندعوه مجدداً للقيام بواجباته وعدم التنصل منها من أجل إيقاف عجلة الارهاب التركي وإنهاء الاحتلال و ضمان عودة الأهالي والسكان الاصليين إلى مناطقهم دون قيدٍ أو شرط، ونطالب القيادة المركزية للتحالف الدولي ضد داعش الوقوف إلى جانب المهجرين وفي محنتهم والضغط على على تركيا للانسحاب من سوريا من أجل حسم ملف التنظيمات الإرهابية بسبب الإرتباط العضوي الوثيق بينهما بعد أن تحولت المناطق المحتلة إلى ملاذٍ آمنٍ لتنظيمات إرهابية ، والعمل على إفساح المجال أمام الحلول السياسية .

ونجدد مناشدتنا للمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم للمهجرين وفق القوانين الدولية النافذة في المخيمات وخارجها دون تسييس الملفات الانسانية واستغلالها لمآرب وأهداف غير شرعية وقانونية بغية إرضاء الغير".

(ك)

ANHA