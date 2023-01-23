عشرات الآلاف يشيّعون جثامين ضحايا مبنى الشيخ مقصود المنهار- تم التحديث  

بعد التجمع أمام مشفى الشهيد خالد فجر الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، لتشييع جثامين 16 شخصاً من ضحايا المبنى المنهار، انطلق عشرات الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصريْن ومدينة حلب في موكب مهيب باتجاه قرية بنو الواقعة شمال حي الشيخ مقصود، لتشييع الجثامين في مقبرة القرية.

ووضع المشيّعون أغصان الزيتون على نعوش الضحايا الذين هجر أغلبهم من مقاطعة عفرين المحتلة بفعل هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المقاطعة.

وبعد وصولهم إلى مقبرة قرية بنو، بدأوا برص الصفوف وراء بعضهم البعض لأداء صلاة الجنازة، لتوارى بعدها جثامين لضحايا الـ 16 الثرى.

وأسماء الضحايا هي كالتالي: وائل أحمد ريحاني (37 عاماً)، إيفانا وائل ريحاني (20 يوماً)، دعاء حسن سليمان (29 عاماً)، زريفة إيبو (33 عاماً)، جنكيز إيبو (14 عاماً)، وحميدة جعرور (7 سنوات)، جمال جعرور (10 سنوات)، يوسف جعرور (عامان ونصف)، ميساء جعرور (20 عاماً)، صبحي جعرور، كلناز كادو (33 عاماً)، رسول إيبو (46 عاماً)، زينب رجب أحمد عثمان (42 عاماً)، وصال سعيد جعرور (70 عاماً)، رضوان صبري محمد (57 عاماً)، افليان إيبو (10 أعوام).

(كروب/ س ر)

ANHA