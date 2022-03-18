عشرات الآلاف ينتفضون في الشهباء في الذكرى الرابعة لاحتلال مقاطعة عفرين

تحت شعار "أربع سنوات على موت الضمير العالمي، عفرين تباد وتُغيّر ديمغرافياً وثقافياً" تظاهر عشرات الآلاف من أهالي إقليم عفرين في الذكرى الرابعة لاحتلال المقاطعة في 18 آذار 2018.

رفع المتظاهرون يافطات كُتب عليها "بروح مقاومة العصر سنحرر عفرين ونطرد الاحتلال التركي"، و "بروح آفستا وكاركر نصعّد المقاومة ونحرر عفرين"، وصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء الذين استشهدوا في المجازر التي ارتكبت في عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

انطلقت المظاهرة من مدخل ناحية فافين في مقاطعة الشهباء وجابت شوارعها الرئيسة حتى وصلت إلى ساحة السواقة في ناحية فافين بالمقاطعة، وكانت حناجر المتظاهرين تصدح بشعارات من قبيل: "لن نترك عفرين"، "تموت الخيانة"، "أردوغان قاتل ومحتل"، "تحيا مقاومة عفرين".

بعد وصولهم إلى الساحة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، كلمة أشار فيها إلى أن بقاء الأهالي في الشهباء هو ضمان العودة إلى عفرين.

'بقاء الأهالي في الشهباء رسالة ارتباطهم بأرضهم عفرين'

وقال "منذ أربع سنوات ونحن نعيش بعيداً عن جغرافية عفرين، لكن أرواحنا ومشاعرنا تعيش داخل عفرين، فبقاء أهالينا هنا هي رسالة إصرارهم على الارتباط بأرضهم عفرين".

مبيّناً أن المرتزقة الذين يحتلون مقاطعة عفرين لا يدّخرون جهداً في ارتكاب أبشع الجرائم بحق السكان الأصليين، بقوله: "منذ سنوات والمرتزقة الذين يحتلون عفرين يمارسون أبشع الممارسات ضد أهالينا فقط، لأنهم كرد وعلى هذا الأساس يعيشون تحت ضغط وظلم العدوان، ولكن تشبثهم بأرضهم يحول دون تحقيق العدو أهدافه".

الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، أشار إلى الاختلاف الثقافي نتيجة تعدد المكونات فيها، وقال: "سابقاً كانت عدة مكونات تعيش داخل عفرين، ولكن اليوم لا نرى ذلك الاختلاف الثقافي والإثني، وهذا ما يشير إلى عنصرية العدو في سياساته وعدم تقبله لذلك الاختلاف".

'الإرادة التي يمتلكها الشعب هي السبيل للعودة'

من جهتها، أكدت إدارية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين المحتلة، ريحان علو، على أن عفرين لن تبقى مُحتلة ما دام الأهالي يقاومون، وقالت: "لن تنال عفرين نفس مصير المناطق الأخرى التي تحتلها تركيا، فعودتنا مضمونة بمقاومة أهالينا، فهذه الإرادة التي يمتلكها الشعب هي السبيل للعودة".

مشددة على أنهن سيستمررن بالنضال والمقاومة، قائلة: "نحن النساء سنستمر في نضالنا ومقاومتنا ضد العدو، كما المناضلات اللواتي استشهدن في سبيل الحرية، مثل آفيستا وبارين وغيرهما الآلاف، بعزيمتنا سنصعّد وتيرة المقاومة".

لتنتهي المظاهرة بارتفاع صوت المتظاهرين عالياً، مستنكرين الاحتلال التركي لعفرين ومحيّين مقاومتها.

(كروب/ س ر)

ANHA